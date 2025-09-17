ИЗПРАТИ НОВИНА
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала
Автор: Вилислава Ветренска 08:02Коментари (0)286
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала.

Дебатите са днес, а гласуването ще бъде 24 часа след техния край. Темата е правосъдие и вътрешна сигурност, а вотът е внесен от ПП-ДБ с подкрепата на АПС и МЕЧ.

Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".


