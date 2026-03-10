Пенсионирани лейтенант, началник отдел "Безпилотни системи, и войник от десантно-щурмовите войски на украинската армия са задържани в началото на годината близо до военен обект в България и обвинени в шпионаж, пише БТА.Днес бе насрочено съдебно заседание по искане за по-лека мярка, подадено от двамата украински граждани.Олегсий Тимофеев, според прочетена в съдебна зала характеристика на Министерството на отбраната на Украйна, е лейтенант, началник отдел "Безпилотни системи“, който е пенсиониран поради раняване и е признат за инвалид. Той е на 41 години и е роден в град Запорожие.Роман Зозуля каза, че е служил в десантно-щурмовите войски на украинската армия. Получава пенсия, защото има шрапнел в главата, който още не е изваден. Той е на 32 години и е роден в град Василково, Киевска област.