В края на септември 2025 г. влезе в сила нова разпоредба — чл. 83а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). С нея се въведе задължение пенсионерите с постоянно местоживеене в държави извън ЕС и с които не се прилагат международни договори за социална сигурност, ежегодно да представят т.нар. Декларация "Живот" — удостоверение, заверено от местно длъжностно лице, въз основа на което лицата могат да продължат да получават пенсиите си, припомнят от НОИ.Тези, чиито пенсии са отпуснати преди влизане в сила на разпоредбата, е трябвало да подадат първата си декларация до 31 декември 2025 г. При неспазване на срока пенсията автоматично се спира.Националният осигурителен институт призовава всички засегнати пенсионери да не отлагат подаването на декларацията. Колкото по-рано бъде получен документът, толкова по-бързо ще бъде възстановено изплащането на пенсията. При въпроси и затруднения гражданите ще получат съдействие от съответното териториално поделение на НОИ или от Контактния център.За пенсионерите живеещи в Турция, чиито български пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт SGK по Споразумението от 1 март 1999 г., се прилага различен ред: Декларация "Живот" се подава два пъти годишно — през януари и юли, само до териториалното поделение на НОИ – София град, бул. "Александър Стамболийски" № 62–64. Живеещите в Турция, които не получават българска пенсия по това споразумение, подават декларацията до поделението на НОИ в България, откъдето се изплаща пенсията, по гореописания ред.– Изтеглете образеца на декларацията от официалния сайт на НОИ (вижте линковете по-долу). Попълнете я лично, като впишете всички изискуеми данни и обстоятелства.– Заверете декларацията при нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на страната, в която живеете.– Изпратете или подайте декларацията до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията ви — по един от начините, описани по-долу.– След получаване на документа НОИ възобновява изплащането от датата на спирането при спазване на тригодишния давностен срок по чл. 105, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.– изпратете оригинала чрез лицензиран пощенски оператор до съответното териториално поделение на НОИ.– можете да подадете декларацията на място или да упълномощите лице, което да я занесе в НОИ (упълномощеното лице е само приносител на вече попълнения и заверен документ).–влезте в Единния портал за електронни услуги и изберете Услуга № 52 "Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България". Необходим е квалифициран електронен подпис (КЕП) – вкл. мобилен, или ПИК, издаден от НОИ или от НАП.– Системата за сигурно електронно връчване, достъпна на сайта на Министерство на електронното управление. Изисква регистриран профил и КЕП или ПИК от НОИ / НАП.Информационен телефон на НОИ: 0700 14 802