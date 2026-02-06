ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
По информация на федерацията, същата ситуация ще се повтори и през март, когато 7-мо число отново е почивен ден. Това на практика означава двукратно забавяне на доходите на близо 2 милиона пенсионери в рамките на два последователни месеца.
От пенсионерската федерация подчертават, че решението за изплащане на пенсиите на 9-то число не произтича от законово задължение, а представлява чисто административна практика. По този начин държавата временно задържа вече начислени и дължими средства, превръщайки пенсионерите в безлихвени кредитори на бюджета, макар и само за няколко дни.
"В този случай НОИ обслужва интересите на банките, а не на хората от третата възраст“, се казва в позицията на организацията.
Според федерацията, социалната цена на подобно забавяне е изключително висока. Значителна част от българските пенсионери живеят на или под линията на бедност, а за хиляди възрастни хора дори два дни без доход означават: отложено закупуване на жизненоважни лекарства; неплатени сметки за ток, вода и отопление; начисляване на лихви, такси и санкции.
В същото време, посочват от организацията, заплатите и други плащания в публичния сектор се изместват към предходния работен ден, когато падежът съвпада с почивен. Това, по думите им, представлява двоен стандарт, който е "несправедлив и морално недопустим“.
Искането на пенсионерските организации е конкретно и изпълнимо:
когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на 6-то число - предходния работен ден, а не да се отлагат за 9-то.
Според тях подобно решение не изисква допълнителен финансов ресурс и не противоречи на действащото законодателство, а възстановява чувството за предвидимост и уважение към възрастните хора.
В обръщението си към министър-председателя федерацията подчертава, че пенсията не е жест на добра воля, а осигурително право, платено с десетилетия труд и вноски.
"В най-бедната държава в Европейския съюз два дни забавяне при изплащането на пенсиите не е техническа подробност, а въпрос на оцеляване“, заявяват от организацията.
Пенсионерските съюзи очакват незабавна реакция, ясно становище и конкретно решение, което да сложи край на настоящата практика.
