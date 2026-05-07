Последните статистически справки на Националния осигурителен институт (НОИ) очертават ясна картина на нарастваща икономическа диференциация и задълбочаващо се неравенство в пенсионните доходи в България. Данните към април 2026 г. показват отчетливи разлики както между отделните професионални сектори, така и по региони.

Най-високите средни пенсии за стаж и възраст се наблюдават в сектор "Сигурност“. Там средното възнаграждение достига 971,01 евро – над два пъти повече от средното за страната. Още по-високи са стойностите в столицата, където бившите служители в системата на сигурността получават средно 1116,98 евро, предава сайтът "Сега".

За сравнение, средната пенсия за стаж и възраст по общия ред е 467,83 евро. Инвалидните пенсии също не се отклоняват драстично надолу и възлизат на средно 360,99 евро, въпреки че се отпускат при значително по-облекчени условия.

Регионалната картина допълнително подчертава неравномерното разпределение на доходите. София е безспорен лидер с над 600 евро средна пенсия. Перник, Бургас и Варна формират "средната група“ с нива около 500 евро. В дъното на класацията остават Кърджали, Разград и Търговище, където пенсиите масово са под 400 евро месечно.

Интересен е и случаят с Пловдив. Въпреки индустриалното развитие на града, той леко изостава спрямо водещите региони, макар да остава над средното за страната ниво.

На международен фон България вече изпреварва Турция, където средната пенсия е около 326 евро, което отразява различните икономически и инфлационни динамики в двете държави.

Прави впечатление и тенденцията при ранното пенсиониране. Обичайно то се възприема като финансово неблагоприятно заради намалението на размера на пенсията. Данните обаче показват обратното: лицата, които се пенсионират до една година по-рано, получават средно около 557 евро - значително над общото средно ниво.

Това най-вероятно се дължи на факта, че ранното пенсиониране е по-често избор на хора с по-високи доходи и стабилни кариери, за които загубата от минималното намаление на пенсията е по-малка спрямо ползата от допълнителна година активен доход. В този контекст решението не е принудително, а по-скоро стратегическо.