Управлявахме заедно с тях, всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите да пускат клипове, как се отричат, ние сме най-лошите. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски, който покани всички медии в кабинета си, предаде репортер на ФОКУС.



Пеевски се извини на избирателите в случай, че не им е харесало отношението на парламентарната група.



"Аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия нашите депутати бяха нападнати, за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно с моите депутати", заяви той.



Кабинетът на лидера на "ДПС-Ново Начало" бе декориран с макети на представители на "Продължаваме Промяната- Демократична България"- Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Николай Денков. Бяха изложени и чатове отново между депутати от ДПС и ПП-ДБ, както и законопроекти, които са подписали заедно по време на сглобката.



"Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи за сглобката много хубави неща, тогава бяхме най-добрите. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет", каза той.



