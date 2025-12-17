ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски отвори кабинета си пред медиите и се извини
Пеевски се извини на избирателите в случай, че не им е харесало отношението на парламентарната група.
"Аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия нашите депутати бяха нападнати, за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно с моите депутати", заяви той.
Кабинетът на лидера на "ДПС-Ново Начало" бе декориран с макети на представители на "Продължаваме Промяната- Демократична България"- Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Николай Денков. Бяха изложени и чатове отново между депутати от ДПС и ПП-ДБ, както и законопроекти, които са подписали заедно по време на сглобката.
"Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи за сглобката много хубави неща, тогава бяхме най-добрите. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет", каза той.
