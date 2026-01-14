© Нова експозиция на "Музей на Сглобката" откри днес лидерът на ДПС и ПГ на ДПС- Ново Начало Делян Пеевски. Музеят, който се помещава в кабинет 222А в сградата на Народното събрание, е обновен и допълнен с представянето на схемите на "Харвардите", "Пуделгейт" и пуделите Асен и Рашков, съобщават от пресцентъра на ДПС.



Припомняме, че в края на миналия месец кабинетът на лидера на "ДПС-Ново Начало" бе декориран с макети на представители на "Продължаваме Промяната- Демократична България"- Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Николай Денков. Бяха изложени и чатове отново между депутати от ДПС и ПП-ДБ, както и законопроекти, които са подписали заедно по време на сглобката.



По думите на лидера на ДПС-Ново Начало целта на експозицията е да открои основните принципи, които трябва да бъдат водещи за политиците - защитата на сигурността и стабилността на държавата, както и "недопускане да се подмени историята".



