Пеевски отговори на Борисов
Автор: Емануела Вилизарова 16:35Коментари (0)142
© Булфото
Най-важното днес е да се нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, очаквам ясен график, да си свършат работата, защото хората нямат вода. Това е работата на господин Борисов. Така отговори на критиката на Бойко Борисов лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".

"Имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша. Аз съм постоянно при хората. Всеки ден поставям темите, които хората искат, пред министрите. ДПС е единствената партия, която всеки ден е при хората", заяви Пеевски.

"Гарант, че това правителство ще работи, ще бъда аз. Това правителство оцелява благодарение на мен. Никой не е по-готов за избори от мен", каза още лидерът на ДПС - Ново начало.



