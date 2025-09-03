© Ще подкрепям това правителство, докато взима правилните решения за хората. Няма да позволя на никого да разклаща страната. От днес навлизаме в президентска кампания. Всички се занимават единствено с кандидатите си. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски.



"Президентството се занимава основно с това да излъчи кандидат, за да може на базата на този кандидат, президентът да се създаде партия. Радев вече е политик – призовавам го още днес да излезе. През тази кампания ще направя много разкрития и няма да позволя никой да лъже хората", каза още той.



