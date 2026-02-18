ЗАРЕЖДАНЕ...
|Педофилите стават публични
"Всички го подкрепиха на първо четене, включително и представителите на Министерството на труда и социалната политика. Внесли сме предложение това да бъде като точка в дневния ред в пленарната зала още утре", заяви народният представител Климент Шопов.
Той посочи, че в последните години проблемът се задълбочава, като от 2023 г. до 2024 г. има ръст от 58% на осъдените лица за такива престъпления.
"В обществото има желание родителите да имат по-голяма възможност да защитават децата си", каза Шопов. Той подчерта, че към момента в осъдителните актове тази информация е спестена и остава неясно кой какъв е, а извършителите посягащи на деца остават напълно анонимни за обществеността, въпреки опасността за рецидив.
"Обществото има желание да се справи с този проблем и това ни дава увереността че предложението ни ще бъде прието. В наша подкрепа са и позиции на всички партии и институции, изразили становище досега", каза Шопов.
Конкретното предложение на "Възраждане“ гласи част от данните в Националния регистър на педофилите, достъпен до определени институции, да бъдат публични, като три имена, дата на раждане, адрес, вида на престъплението и наказанието.
Първоначално създаването на Националния регистър на педофилите се случи също по инициатива на "Възраждане“, съобщават от пресцентъра на партията.
