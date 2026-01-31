Партия "Трети март" покани Румен Радев

© Политическа партия "Трети март" покани президентът (2017-2026 г.) Румен Радев да стане техен формален лидер, посочиха от формацията. Припомняме ви, че вчера в Радев заяви, че ще се яви на предсрочните парламентарни избори, но собствена партия ще направи след изборите. Той обаче не посочи чия регистрация ще използва на предстоящия вот.



От партия "Трети март" посочват, че ще Румен Радев ще "има възможност да се яви на предстоящите избори със собствена формация, подкрепена от хора, които му вярват и подкрепят искрено и допълват:



- "ще можете да разчитате на доказаните ни организационни и комуникационни способности"



-"ще имате пълна свобода на действие, без зависимост от капризите на съмнителни мандатоносители без реална обществена тежест"



-"ще оглавите автентично движение от обикновени хора, нямащо нищо общо с олигархични зависимости".



В съобщението се посочва, че партията е учредена без неговото знание, за да "има готовност за участие в предстоящия вот".



''Считаме за редно в този толкова важен за нас момент още веднъж ясно да потвърдим пълната си подкрепа за ген. Румен Радев и политиката, която той отстоява. Заставаме рамо до рамо с него в последователната борба за възстановяване на държавността, защита на обществения интерес и отстояване на националния суверенитет, като подкрепяме изцяло усилията му за справяне с олигархията, намаляване на неравенствата и постигане на устойчив икономически възход за България", посочват още от партията.