Пампорово посреща част от депутатите

© Парламентарната комисия по туризъм към Народното събрание ще проведе днес изнесено заседание в курорта Пампорово.



Депутатите ще обсъдят състоянието на пътната инфраструктура, транспортната и въздушната свързаност, както и новите възможности, които открива граничният пункт Рудозем-Ксанти.



В изнесеното заседание са поканени за участие и представители на Министерството на туризма, както и хора от туристическия бранш.



Ще бъде обсъдена идеята Родопите да се превърнат в целогодишна туристическа дестинация.