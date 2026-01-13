ИЗПРАТИ НОВИНА
Пампорово отбелязва Световния ден на снега на 18 януари
Автор: Нели Гергьовска 10:15
©
На 18 януари 2026 г. курортът Пампорово ще се включи в отбелязването на Световния ден на снега - международна инициатива, посветена на радостта от зимните спортове и активния начин на живот сред децата. Събитието ще се проведе в Детския снежен парк на ски център "Малина“, където най-малките гости ще се потопят в истинска снежна приказка.

По повод празника целодневната лифт карта за ски пътеката с достъп до Детския снежен парк ще се предлага на символичната цена от 0,50 €. за деца на възраст от 4 до 11,99 години. Инициативата има за цел да насърчи децата да обичат зимата, движението и игрите на открито, както и да направи първия досег със снега и зимните спортове още по-достъпен и вълнуващ.

За доброто настроение и незабравимите емоции на малчуганите ще се грижат двама аниматори, които ще организират снежни игри и забавления през целия ден.

"Световният ден на снега е прекрасен повод да вдъхновим децата да бъдат активни, да се забавляват и да открият магията на зимата в планината“, споделят от "Пампорово“ АД.


