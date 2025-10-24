ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пациент плати 733 лв. за 6 часа престой в Спешното отделение
От спешната помощ заявиха, че са длъжни да закарат пациента в най-близката болница, която може да го приеме.
Когато Олга отива да види 82-годишните си родители, забелязва, че баща й има затруднения в говора. Жената разпознава възможните признаци на инсулт и веднага вика линейка.
"Докторката, която дойде и го прегледа, каза че е с много високо кръвно и има признаци на инсулт - трябва да го закарат в болница. Къде, попитахме, където има места. Провери, след малко каза: карайте след мен, отиваме в Токуда“, разказва Олга пред бТВ.
Мъжът е приет в спешното на частната болница - където му правят скенер, прегледи, кръвни изследвания. Оказва се, че не е с инсулт, но установяват високо кръвно: 200 на 100. Дават му лекарство за него и го изпращат у дома.
"Когато трябваше да го изпишем, на касата ми поискаха 733 лева за изследвания“, посочи още тя.
Три жени нападнаха сестра и лекар в спешната помощ в Разлог (ВИДЕО)
Инцидентът е станал, след като пациентка с болки в пръста била прегледана и помолена да изчака
От спешната помощ заявиха: пациентът има признаци на инсулт или прединсултно състояние, и налагат транспортиране до най-близката болница, която може да му окаже помощ.
"За съжаление сме имали отказ от най-близките лечебни заведения, които не са частни. За съжлаение и на много други места е имало отказ. Отказ е отказ от прием на пациенти с неврологични проблеми, защото, например, нямат места или пък някакви други причини“, обясни Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП София.
Здравното министерство субсидира болниците за спешни случаи, преминали през отделенията, но неприети в болница. Отправихме въпроси към "Токуда" дали имат сключен договор за това, както и защо се е наложило пациентът да плати такава сума, но до този момент нямаме отговор.
"Аз не съм пожелала да отида в тази болница - извикала съм бърза помощ“, казва Олга.
"Остро мозъчно съдово нарушение няма как да не е спешно, особено за толкова възрастен човек“, посочва Катя Сунгарска.
Попитахме министерство как може да се ограничат подобни случаи, но и от там не получихме отговор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Васил Божков тихомълком разпродава бизнес империята си
19:02 / 24.10.2025
Какво осигурява НЗОК за пациентите с диабет?
20:11 / 24.10.2025
Месецът на промоциите ще подрани тази година
18:57 / 24.10.2025
Тол камерите дебнат в нови 6 отсечки
17:34 / 24.10.2025
Киселова свиква извънредно заседание на парламента
17:13 / 24.10.2025
Излезе окончателната присъда за убиеца на Ферарио Спасов
16:28 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS