Пациент плати 733 лв. за 6 часа престой в Спешното отделение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:59Коментари (0)261
© бТВ
733 лева платиха близките на възрастен мъж със съмнение за инсулт, който е бил транспортиран с линейка до частна болница.

 

От спешната помощ заявиха, че са длъжни да закарат пациента в най-близката болница, която може да го приеме. 

Когато Олга отива да види 82-годишните си родители, забелязва, че баща й има затруднения в говора. Жената разпознава възможните признаци на инсулт и веднага вика линейка. 

"Докторката, която дойде и го прегледа, каза че е с много високо кръвно и има признаци на инсулт - трябва да го закарат в болница. Къде, попитахме, където има места. Провери, след малко каза: карайте след мен, отиваме в Токуда“, разказва Олга пред бТВ.

Мъжът е приет в спешното на частната болница - където му правят скенер, прегледи, кръвни изследвания. Оказва се, че не е с инсулт, но установяват високо кръвно: 200 на 100. Дават му лекарство за него и го изпращат у дома.

"Когато трябваше да го изпишем, на касата ми поискаха 733 лева за изследвания“, посочи още тя. 

Три жени нападнаха сестра и лекар в спешната помощ в Разлог (ВИДЕО)

Инцидентът е станал, след като пациентка с болки в пръста била прегледана и помолена да изчака

От спешната помощ заявиха: пациентът има признаци на инсулт или прединсултно състояние, и налагат транспортиране до най-близката болница, която може да  му окаже помощ.

"За съжаление сме имали отказ от най-близките лечебни заведения, които не са частни. За съжлаение и на много други места е имало отказ. Отказ е отказ от прием на пациенти с неврологични проблеми, защото, например, нямат места или пък някакви други причини“, обясни Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП София.

Здравното министерство субсидира болниците за спешни случаи, преминали през отделенията, но неприети в болница. Отправихме въпроси към "Токуда" дали имат сключен договор за това,  както и защо се е наложило пациентът да плати такава сума, но до този момент нямаме отговор.

"Аз не съм пожелала да отида в тази болница - извикала съм бърза помощ“, казва Олга.

"Остро мозъчно съдово нарушение няма как да не е спешно, особено за толкова възрастен човек“, посочва Катя Сунгарска.

Попитахме министерство как може да се ограничат подобни случаи, но и от там не получихме отговор.







