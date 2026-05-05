Вицепрезидентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на Продължаваме Промяната в рамките на консултациите с парламентарно представените сили преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство.

"Изборите свършиха и оттук започва по-трудното – всички ние трябва да отговорим на очакванията на българските граждани“, заяви Йотова. Тя подчерта, че бюджетът е сред най-неотложните задачи пред Народното събрание и припомни трудностите, произтичащи от работата с удължени бюджети. По думите ѝ служебният кабинет е оставил сравнително стабилна основа, но оттук нататък отговорността е на новото мнозинство.

От страна на ПП Асен Василев заяви, че изборният резултат е ясен сигнал за промяна в модела на управление. Според него практиките, наложени от Бойко Борисов и Делян Пеевски, трябва да бъдат прекратени.

Сред конкретните предложения на партията са законодателни промени, свързани с ограничаване на специалния статут на определени политици, включително премахване на автоматично предоставяната охрана. Василев обясни, че е внесен законопроект, според който необходимостта от охрана трябва да се обосновава пред парламента.

Друг акцент в позицията на ПП е съдебната реформа. Василев посочи, че е предложен мораториум върху назначенията на председатели на съдилища от настоящия Висш съдебен съвет, като аргументът е, че в момента се правят опити за бързо попълване на ключови позиции преди смяната на състава му.

По отношение на бюджета Василев направи паралел с 2023 г., когато като финансов министър е заварил дефицит от 6,4%, който впоследствие е бил намален до 2% чрез реформи и подобрена събираемост. Той предупреди, че международната обстановка, включително ескалацията на конфликта в Иран, може да засили инфлационния натиск.

"Най-добрата защита е доходите да растат по-бързо от инфлацията, особено за най-уязвимите групи“, подчерта Василев. Той допълни, че това е възможно чрез ограничаване на изтичането на публични средства и по-добър контрол върху разходите.

В заключение представителят на ПП призова за задълбочен анализ на възнагражденията в държавната администрация като част от по-широка реформа в управлението на публичните финанси.