|Овощар: Годината е нулева
"Ситуацията в цялата страна е тежка, така е и при нас. За съжаление на 10 април тази година температурата беше много ниска и всички култури измръзнаха. Има тук-там останали ябълки, но в нашия район на 100% всичко е пропаднало. Годината е нулева и ще се надяваме на държавата да плати и вторите пропаднали култури. Подпомагането за пропадането на черешите, кайсиите и вишните вече го платиха, очакваме да платят и следващите по-късни култури“, коментира овощарят за Агри.БГ.
По думите му проблем с изплащането на помощта има при стопани, които недобросъвестно се възползват от подпомагане.
"За съжаление има земеделски производители, които не си поддържат градините и са субсидийно ориентирани и при проверка на място се оказа, че има много градини в Кюстендилско, които не се гледат, а само получават субсидии. При проверки на терен забавиха доста от плащанията и затова се наложи да правят втори и трети проверки. При нас няма такива“, допълни още овощарят.
Той допълни, че въпреки пропадналата година и неизпълнените договори разходите за поддържането на насажденията са постоянни.
"При трайните насаждения не е като при зърнопроизводството. Разходите си вървят. Това, че нямаме реколта, не означава, че нямаме разходи. Спестяваме само разходите за бране. Всичко останало си върви. Много е трудна годината“, категоричен бе Мирослав Черников.
Условията за развитие на насажденията са добри в момента, влагата в почвата е достатъчна.
"Засега всичко е добре. Имаше и валежи, които осигуриха добро запасяване от влага, пъпките също са добре, но предстои зимата“, сподели земеделският производител.
