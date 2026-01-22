Отпаднаха ограниченията за тежкотоварните автомобили през проходите "Рожен" и "Печинско"

© Отпада ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен" и "Печинско", както и по пътищата II 866 Девин-Михалково и път II 37 Батак-Доспат, съобщиха за ФОКУС от Областно пътно управление – Смолян. Ограничението остава в сила за прохода "Превала“.



Пътищата в областта са почистени, обработени и проходими при зимни условия.



Няма населени места без електрозахранване на територията на област Смолян, каза зам.-областният управител Адриян Петров.



Снежната покривка по високите части в Смолянско достига до 15 – 20 см.