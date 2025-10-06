ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен
Кметът на Бръщен Кемал Бошнаков също потвърди информацията за мечката и уточни, че това се случва за първи път в селото. По думите му, хората не са я видели, но е заснета и от други камери от живеещите на същата улица. Хората са притеснени от факта, че едрото животно безпроблемно е дошло в селото, в което живеят над 700 души и се разхожда необезпокоявана от никой. Кметът посочи, че няма нанесени щети от мечки в региона. Само по овошки на хората извън селото е установено, че има изпочупени клони. Има и човек, който отглежда 200 овце, но и при него няма нанесени щети, уточни Бошнаков.
Припомняме, че в нощта срещу 11 септември мечка се разходи и по улиците на Доспат, като бе заснета от камера на ул. "Георги С. Раковски" в родопския град.
