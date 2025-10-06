ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен
Автор: Нели Гергьовска 09:59Коментари (0)19
©
За по-малко от месец в община Доспат е регистриран втори случай на мечка, която се разхожда по улиците в населено място. Снощи малко преди 22:00 часа мечка е заснета от охранителните камери на Джеват Караилански от село Бръщен да минава по ул. "Изгрев“, съобщи за "Фокус“ секретарят на община Доспат, Веселин Калфов. Той уточни, че още тази сутрин са подадени сигнали до РИОСВ – Смолян и до Държавно горско стопанство – Доспат. Калфов посочи, че е необходимо да се предприемат мерки, за да не навлизат животните в населените места, защото животът на хората е от първостепенна важност.

Кметът на Бръщен Кемал Бошнаков също потвърди информацията за мечката и уточни, че това се случва за първи път в селото. По думите му, хората не са я видели, но е заснета и от други камери от живеещите на същата улица. Хората са притеснени от факта, че едрото животно безпроблемно е дошло в селото, в което живеят над 700 души и се разхожда необезпокоявана от никой. Кметът посочи, че няма нанесени щети от мечки в региона. Само по овошки на хората извън селото е установено, че има изпочупени клони. Има и човек, който отглежда 200 овце, но и при него няма нанесени щети, уточни Бошнаков.

Припомняме, че в нощта срещу 11 септември мечка се разходи и по улиците на Доспат, като бе заснета от камера на ул. "Георги С. Раковски" в родопския град.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Малко българи имат повод да почерпят днес
08:00 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хора...
08:03 / 06.10.2025
КЗП пусна новата версия на kolkostruva.bg
08:01 / 06.10.2025
Ужасяващи кадри от момента на катастрофата във Варна
22:45 / 05.10.2025
Собственици на имоти в Елените: Щетите са огромни, вече нямаме ни...
23:05 / 05.10.2025
Българското производство на обувки и кожени изделия е на ръба на ...
21:36 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Неделята носи щастие и любов само за 4 зодии
Неделята носи щастие и любов само за 4 зодии
22:51 / 04.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Предаване "Цветовете на Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: