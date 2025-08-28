ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
Автор: Георги Кирилов 13:23Коментари (0)323
©
Дясната ръка от статуя на Херакъл, над човешки ръст, откри току-що екипът на проф. Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика. Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака – неизменен атрибут на този митичен герой.

На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.

Сега тези причини вече не съществуват, така че се очаква скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.


Още по темата: общо новини по темата: 22
24.06.2025 »
24.06.2025 »
30.05.2025 »
14.05.2025 »
13.05.2025 »
03.05.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ Сопот?
13:23 / 28.08.2025
Експерт: Златните кюлчета и монети над определена проба, са освоб...
13:03 / 28.08.2025
Лиснаха две кофи с фекалии по общинска служителка
12:47 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Производител: Не са имали толкова тежка година от 20 години
12:20 / 28.08.2025
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихм...
12:10 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
БК Локомотив Пловдив
Античен град Хераклея Синтика разкрива още от тайните си
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: