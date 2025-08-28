ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.
Сега тези причини вече не съществуват, така че се очаква скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.
