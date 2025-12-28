ИЗПРАТИ НОВИНА
Археолог отправи и критичен поглед към отношението ни към миналото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:18 / 28.12.2025
© NOVA
Изминалата година беше изключително силна за българската археология, а резултатите вече са видими както за научната общност, така и за обществото. Това заяви проф. Николай Овчаров пред NOVA. Той подчерта значението на целенасоченото държавно финансиране за ключови обекти като Перперикон и Хераклея Синтика.

По думите му именно концентрацията на ограничените средства в приоритетни археологически обекти дава възможност България да покаже своето културно-историческо богатство пред света и да развива устойчив културен туризъм. "Парите не са много, но са жизненоважни“, подчерта проф. Овчаров и допълни, че приемането на националния бюджет е от ключово значение за продължаването на тези проекти.

Проф. Овчаров представи и своята нова книга "Великите цивилизации на Америка“. Изданието е дело Explorers Club Bulgaria, който в партньорство с NOVA създава рубриката "Непознатите земи". Книгата съчетава пътепис и научен поглед, като разглежда цивилизациите на маите, ацтеките и инките през призмата на археолога.

"Това е първото по-сериозно изследване на български език за тези култури“, обясни той. Макар да не се определя като тесен специалист по американските цивилизации, проф. Овчаров подчерта, че археологичният му опит позволява уникален прочит на тези общества и техните постижения.

Той призна, че винаги е бил изумяван от способността на древните народи да създават монументални архитектурни шедьоври без желязо, колело и теглителни животни. Огромните пирамиди в Мезоамерика и каменните градове на инките остават доказателство за човешкия гений, постигнат с много труд и жертви.

За проф. Овчаров пътуванията и изследванията извън България имат и друга стойност. По думите му те дават възможност българското културно наследство да бъде поставено в световен контекст. "Нашите постижения изобщо не стоят зле на фона на световната цивилизация“, категоричен бе той.

Археологът отправи и критичен поглед към отношението ни към миналото. Според него България често подценява богатството, върху което е изградена, за разлика от държави като Перу, Камбоджа или Гватемала. По думите му тези държави ревностно пазят своите паметници. "Най-лесно се управляват хора, които не познават миналото си“, заяви проф. Овчаров.


