|Откриха 11-годишно дете, обявено за общодържавно издирване
Момчето, тренирало в спортен център в к-с "Славейков", като при приключване на заниманието, вместо да се прибере в дома си, разположен в Централната градска част, самоволно слязло в района на к-с "Зорница", насочвайки се в посока зала "Бойчо Брънзов".
Часове по-късно е обявено за общодържавно издирване от роднините си, като донякъде маршрута му е уточнен, чрез близкоразположени камери за видеонаблюдение.
Ангажираните полицейски служители осъществили множество оперативно-издирвателни действия, като днес случаен гражданин, разпознал малолетния / по снимки във фейсбук групите/ и алармирал Първо Районно управление - Бургас.
Детето е отведено в полицията и впоследствие предадено на майка си. Работата по случая продължава.
