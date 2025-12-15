ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От утре БНБ променя цените на сребърните възпоменателни монети
БНБ напомня, че рекламации на възпоменателни монети могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени. Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.
И още нещо, много важно!!! Монетите, отбелязани със знак */звезда/, отговарят на критериите за "инвестиционно злато" и към цената им не се начислява ДДС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очаква ни студена утрин
18:45 / 15.12.2025
Нападение и кражба в СПА столицата ни
18:15 / 15.12.2025
Данъчните декларации след приемането на еврото – има важни момент...
15:34 / 15.12.2025
Румен Радев продължава консултациите с представители на парламент...
13:50 / 15.12.2025
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пен...
14:07 / 15.12.2025
Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
12:45 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS