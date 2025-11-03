ЗАРЕЖДАНЕ...
|От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.
Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят".
Това съобщи преди минути Христо Стоичков, който очевидно е имал здравословен проблем, неизвестен на широката общественост.
