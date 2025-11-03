© Фейсбук виж галерията "Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти.



Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.



Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят".



Това съобщи преди минути Христо Стоичков, който очевидно е имал здравословен проблем, неизвестен на широката общественост.