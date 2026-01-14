ИЗПРАТИ НОВИНА
От плюс 12 градуса до минус 9 в следващите 4 дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40Коментари (0)352
©
В четвъртък затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигнат до 7°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът от запад-северозапад временно ще се усили. Ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава, все още без валеж.

През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток и с него ще започне да прониква нова порция студен въздух. От североизток заоблачаването ще продължи и до вечерта в петък ще обхване по-голямата част от страната.

Най-ниски ще остават температурите в североизточните райони и покрай Дунав – между минус 2° и 0°, където ще превалява сняг, докато в Южна България с повече слънчеви часове ще са все още високи – до 6°-8°. През почивните дни с вятър от север-североизток застудяването ще продължи.

В Северна България минималните температури ще са предимно между минус 9° и минус 4°, а преобладаващите дневни в неделя ще са между минус 6° и минус 1°. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг.

В неделя след обяд облачността, вече предимно ниска, над Южна България ще се разкъсва и ще намалява. В началото на следващата седмица минималните температури ще са още малко по-ниски, а и дневните в Северна България ще остават отрицателни, докато в Южна ще са между 0° и 5°.

В понеделник в Северна България, а след обяд и над Източна ще има значителна ниска облачност, с намалена видимост. По Черноморието ще има изолирани слаби валежи от дъжд и сняг. В останалата част от страната, повече в планините и планинските райони, ще има разкъсвания и намаления на облачността до слънчево. Във вторник от запад ще се появи разкъсана висока облачност.


