От хижа "Бузлуджа" (стара): Не сме върнали човек

© По пово материала "Още поне 20 хижи са като "Петрохан" от хижа "Бузлуджа" (стара) се свързаха с Plovdiv24.bg. Причината - категоричното им несъгласие с твърдението, че "планинари се оплакват, че има хижи като "Бузлуджа“ (старата), които често биват затваряни за масовия турист".



Ето какво заявиха за читателите ни от организацията, която е собственик:



Обектът никога не е бил затварян за когото и да било. Посрещали сме туристи и в 2,00-3,00 часа след полунощ. Обявена е за Хижа на годината за 2024-та и 2025-та година, отличена е и за най-добра кухня за 2025-та.



Собственик на хижата е неправителствена организация от Казанлък, но от 3 години е отдадена под наем. Резервации могат да се направят по всяко време и всеки е добре дошъл тук. Нито един човек не е върнат, ако е искал да остане тук. Не сме съгласни с внушението, че едва ли хижата е подобна на "Петрохан".



Хижата се намира в Шипченска Стара планина, по южните склонове на връх Хаджи Димитър (Бузлуджа). Сградата разполага с 40 места за настаняване. Електрифицирана и водоснабдена с две странични стаи със самостоятелни санитарни възли и бани, четири стаи с етажни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова с камина и кухня, допълнителна столова с барбекю.



Хижата е от пункт от Европейски туристически маршрут Е-3: Атлантически океан – Ардени – Карпати – Стара планина – Черно море. Преминава по билото на Стара планина от връх Ком до нос Емине. Близо до хижата е лобното място на Хаджи Димитър и неговите четници. По северните склонове на върха има ски писти с влекове. Хижата се стопанисва под наем.



До хижата има асфалтов път 25 км от град Казанлък и 11 км от връх Шипка. Туристически пътеки до хижата: от град Шипка – 3 часа, от град Крън – 3 часа, от село Енина – 3.5 часа, град Габрово, квартал Ябълка – 3 часа. Пътеките са маркирани и добре поддържани. Съседни хижи по Е 3 са: хижа Узана – 4 часа и хижа Българка – 4 часа.