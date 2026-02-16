ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От хижа "Бузлуджа" (стара): Не сме върнали човек
Ето какво заявиха за читателите ни от организацията, която е собственик:
Обектът никога не е бил затварян за когото и да било. Посрещали сме туристи и в 2,00-3,00 часа след полунощ. Обявена е за Хижа на годината за 2024-та и 2025-та година, отличена е и за най-добра кухня за 2025-та.
Собственик на хижата е неправителствена организация от Казанлък, но от 3 години е отдадена под наем. Резервации могат да се направят по всяко време и всеки е добре дошъл тук. Нито един човек не е върнат, ако е искал да остане тук. Не сме съгласни с внушението, че едва ли хижата е подобна на "Петрохан".
Хижата се намира в Шипченска Стара планина, по южните склонове на връх Хаджи Димитър (Бузлуджа). Сградата разполага с 40 места за настаняване. Електрифицирана и водоснабдена с две странични стаи със самостоятелни санитарни възли и бани, четири стаи с етажни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова с камина и кухня, допълнителна столова с барбекю.
Хижата е от пункт от Европейски туристически маршрут Е-3: Атлантически океан – Ардени – Карпати – Стара планина – Черно море. Преминава по билото на Стара планина от връх Ком до нос Емине. Близо до хижата е лобното място на Хаджи Димитър и неговите четници. По северните склонове на върха има ски писти с влекове. Хижата се стопанисва под наем.
До хижата има асфалтов път 25 км от град Казанлък и 11 км от връх Шипка. Туристически пътеки до хижата: от град Шипка – 3 часа, от град Крън – 3 часа, от село Енина – 3.5 часа, град Габрово, квартал Ябълка – 3 часа. Пътеките са маркирани и добре поддържани. Съседни хижи по Е 3 са: хижа Узана – 4 часа и хижа Българка – 4 часа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 221
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВР даде обяснение за многото гилзи и куршуми в "Петрохан"
17:09 / 16.02.2026
Съдът поряза Никола Бургазлиев
16:45 / 16.02.2026
НСИ отчита натрупана инфлация от над 40 процента за последните пе...
15:51 / 16.02.2026
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан" сложи един огромен печат вър...
15:35 / 16.02.2026
Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
15:13 / 16.02.2026
Никола Бургазлиев: Моля ви да ми дадете шанс да завърша образован...
15:52 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS