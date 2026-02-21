ЗАРЕЖДАНЕ...
|От ЦИК настояват за стандартизирани паравани за гласуване
Тя подчерта, че премиерът се е срещнал с цялата комисия, а не само с представители.
По думите ѝ, ЦИК и Министерският съвет трябва съгласувано да приемат решения за изборни книжа и материали за секционните избирателни комисии:
"И още в първия ден, в който беше издадено указа за насрочване на избори, изпратихме проекта на тези решения и поканихме премиера да дойде на среща в Централната избирателна комисия с министри, които той определи, за да обсъдим съвместната организация на изборите.“
Един от ключовите въпроси е осигуряването на стандартизирани паравани за гласуване.
"След декември 2022 година, когато беше направена промяната в изборния кодекс, със всяко едно правителство, при всеки насрочен избор, ние сме предлагали да бъде осигурено, при това централизирано, изработването или доставката на параваните, за да бъдат еднакви в цялата страна и да се спре използването на тези тъмни стаички, с перденца, които позволяват на избирателят вътре да прави каквото пожелая, което е забранено от Изборния кодекс и снима начина, по който е гласувал.“
По отношение на финансирането и сроковете за доставка Матева посочи премиерът е казал, че ще направи всичко възможно.
"Време има, защото в този случай, съгласно параграф 3 на Изборния кодекс, сроковете по закона за обществените поръчки могат да бъдат съкратени. Ние използваме тази норма, за да можем да съкращаваме сроковете, в които провеждаме ние обществените поръчки, така че това може да направи и Министерски съвет и той по ангажимента да направят всичко възможно, за да бъдат осигурени този път параваните, които са предвидени още, както казах, 22-ра година в изборния кодекс. Ние сме определили примерни размери 60 до 80 височина, така че да закриват тялото на гласоподавателя, но ясно да се вижда ако предприема други действия.“
От думите й стана ясно, че ако снима с телефона избирателната комисия може да обяви бюлетината за сгрешена и да му даде възможност да гласува още веднъж, не повече.
Друг важен аспект е обучението на секционните избирателни комисии.
"Гаранции никой не може да даде, при това 100%. Още по-малко централната избирателна комисия, защото първо обученията на секционните избирателни комисии се организират от районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия провежда обучения и оказания на районните избирателни комисии.“
