От БФС почетоха паметта на Димитър Пенев

© bfunion.bg От Българския футболен съюз почетоха паметта на легендата на българския футбол Димитър Пенев, който си отиде на 80-годишна възраст днес.



Ето какво написаха от Централата на официалния си сайт.



Днес на 80-годишна възраст ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.



Стратега, извел България до най-големия й успех във футболната история – четвъртото място в САЩ'94, е роден на 12 юли 1945 г. в софийското село Мировяне.



Започва футболния си път в Локомотив (София), където записва 35 мача и 1 гол в периода 1959-64 г. След това преминава в ЦСКА, където до 1977 г. взима участие в 329 двубоя и отбелязва 24 попадения.



Става шампион на България цели 8 пъти – един с Локомотив (София) през 1964 г. и 7 пъти с ЦСКА - 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976. Носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1965, 1969, 1972, 1973, 1974. Два пъти е избиран за най-добър футболист на България през 1967 и 1971 година.



За националния отбор има 90 срещи и 2 гола. Участник на Световните първенства през 1966 г., 1970 г., 1974 г.



С треньорската му кариера са свързани някои от най-значимите постижения във футболната ни история на клубно и национално ниво.



Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с "армейците“ стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).



По-късно извежда националния отбор до бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година.



Той води националния тим и на първото му участие на Европейско първенство по футбол през 1996 г. в Англия.



Бил е начело на отборите на Димитровград, Спартак Варна, ЦСКА, Лионинг и Ал Насър.



Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.



Българският футболен съюз поднася искрени съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.



Светъл път!



Поклон пред светлата му памет!