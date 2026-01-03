ЗАРЕЖДАНЕ...
|От БФС почетоха паметта на Димитър Пенев
Ето какво написаха от Централата на официалния си сайт.
Днес на 80-годишна възраст ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.
Стратега, извел България до най-големия й успех във футболната история – четвъртото място в САЩ'94, е роден на 12 юли 1945 г. в софийското село Мировяне.
Започва футболния си път в Локомотив (София), където записва 35 мача и 1 гол в периода 1959-64 г. След това преминава в ЦСКА, където до 1977 г. взима участие в 329 двубоя и отбелязва 24 попадения.
Става шампион на България цели 8 пъти – един с Локомотив (София) през 1964 г. и 7 пъти с ЦСКА - 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976. Носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1965, 1969, 1972, 1973, 1974. Два пъти е избиран за най-добър футболист на България през 1967 и 1971 година.
За националния отбор има 90 срещи и 2 гола. Участник на Световните първенства през 1966 г., 1970 г., 1974 г.
С треньорската му кариера са свързани някои от най-значимите постижения във футболната ни история на клубно и национално ниво.
Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с "армейците“ стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).
По-късно извежда националния отбор до бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година.
Той води националния тим и на първото му участие на Европейско първенство по футбол през 1996 г. в Англия.
Бил е начело на отборите на Димитровград, Спартак Варна, ЦСКА, Лионинг и Ал Насър.
Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.
Българският футболен съюз поднася искрени съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.
Светъл път!
Поклон пред светлата му памет!
