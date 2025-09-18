ЗАРЕЖДАНЕ...
|Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
"На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим блокада, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а ПП са приключили", заяви Пеевски.
Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората, а Делян Пеевски го обвини, че "са му носили пачки".
"Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа", каза Пеевски на PR-a на ПП Найо Тицин.
КАДРИ: ДПС Пресцентър
