Остават 4 дни за регистрация в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025!
Вашите проекти заслужават да бъдат видени на архитектурната сцена. Регистрирайте се за участие до 20 октомври 2025.

Вие имате силата да промените архитектурната среда около себе си. Вашите иновативни идеи и творческа визия имат потенциала да окажат трайно влияние върху архитектурата и отвъд нея. Сега си представете, че вашата работа е призната и отпразнувана в национален мащаб. ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025 отново ще отличи проекти, които постигат баланс между идея, функция и стойност, и създават смислена връзка с контекста и хората.

Остават само 4 дни, за да подадете вашите проекти - сега е моментът да се възползвате от възможността за престиж и признание. Участвайки в конкурса ARCHINOVA ARACHITECTURE AWARDS, ще имате възможност: - Да разгърнете вашия професионален профил и отворите врати към вълнуващи нови възможности. - Да се присъедините към редиците на предишните победители, които са постигнали голям успех. - Да се свържете с творци, които мислят като вас, и да създадете ценни контакти. - Да привлечете медийно внимание, публичност и интерес от страна на журналистите.

Подайте вашите проекти днес и направете първата стъпка към признанието, което заслужавате!



Конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS е значима платформа, която има за цел е да насърчи професионалистите и студентите, както и всички заинтересовани страни в областта на архитектурата, ландшафтния дизайн и градското развитие да демонстрират своите най-добри идеи и реализации, които допринасят за подобряване качеството на обитаемата среда и промяната към по-екологично, функционално и естетически издържано пространство.

ЖУРИ

Авторитетното жури ще оценява проектите, като ги разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание.

През тази година към състезателните категории има добавена и една нова - Фасаден дизайн. От тази година студетентските проекти и в двете направления ще се състезават самостоятелно в категория Студентски концептуални проекти. Може да подадете своите проекти, като изберете между категориите в двете направления: Повече за категориите вижте ТУК

Крайният срок за регистрация е до 20 октомври включително. Условията за участие вижте тук. ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР - ALUKOENIGSTAHL ЗЛАТНИ СПОНСОРИ - WIENERBERGER; GROHE, ALUMIL , ETEM, VJF СРЕБЪРЕН СПОНСОР - IDEAL STANDARD

ПАРТНЬОРИ:

Съюз на архитектите в България (САБ) Камара на архитектите в България (КАБ) Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА) Съюз на урбанистите в България (СУБ) Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

***

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Нов български университет (НБУ) Висше строително училище "Любен Каравелов“ (ВСУ "Любен Каравелов“) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ (ВСУ "Черноризец Храбър“) Лесотехнически университет (ЛТУ)

***

ДОМАКИН - ПАРТНЬОР Архитектурно-строителна седмица (АСС) Интер Експо Център (ИЕЦ)

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ Detaili Stroiteli Жилища Mebeli Stroiinfo MD Твоят Бизнес Информационна агенция ФОКУС

Организатори на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн CITYBUILD, онлайн списания ОЩЕ ЗА КЪЩАТА и THE BUILDING.







