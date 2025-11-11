ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Оранжев код за обилни валежи
В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.
Над планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната. За 12 области кодът остава жълт. Предупреждението от втора степен е в сила за: Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Там се очакват количества между 35 и 65 литра на квадратен метър.
За 12 области е в сила жълт код – за валежи до около 35 литра на квадратен метър. Предупреждението от първа степен е за: София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище, Разград и Добрич.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сашо Диков: Лили Иванова отказа на влиятелен човек заради сливите...
23:22 / 10.11.2025
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазено...
20:31 / 10.11.2025
Позабравен българин, разбиращ от пари, днес стана на 59
19:35 / 10.11.2025
Ето къде в Южна България се намира едно от най-красивите училища ...
19:37 / 10.11.2025
Идва отвратително време до часове
18:10 / 10.11.2025
Дълго чакана новина за шофьорите, които не обичат тирове по магис...
19:45 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS