|Опитват да евакуират с хеликоптер жена от хижа в Рила
В момента се прави нов опит да бъде евакуирана с хеликоптер жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа "Иван Вазов" в Рила.
Спасителите се опитали в четвъртък да я евакуират с хеликоптер, но това не се осъществило заради лошото време. Сега се прави нов опит, защото иначе акцията ще продължи повече от 12-13 часа, а при толкова студено време това е опасно и за спасителите, обясниха от ПСС. Освен този случай в Рила, човек със съмнения за инсулт е бил евакуиран с хеликоптер от района на връх Жълти бряг над Казанлък.
Температурите са отрицателни - около -10 градуса, като облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър. Хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури, посочиха от ПСС.
От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи, обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, за където са планирали да тръгнат, ако условията са влошени.
Много е студено и се очаква през уикенда да е още по-студено и ветровито, казаха още от ПСС. Въпреки тънката снежна покривка, на места има навявания, които могат да създадат опасност от лавини.
