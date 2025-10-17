ЗАРЕЖДАНЕ...
|Омбудсманът подкрепя повишаването на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години
В становището Делчева посочва, че предложените промени ще осигурят по-добра защита на децата от насилие и сексуална злоупотреба и са в съответствие с международните стандарти и препоръките на Комитета по правата на детето към ООН.
"С тези изменения ще се създаде по-сигурна и защитена среда за децата и ще се укрепи уважението към тяхната личност и достойнство“, отбелязва омбудсманът.
Тя подчертава сериозността на сексуалните посегателства срещу деца, които са едни от най-тежките престъпления. Те често водят до сериозни последици за психичното и емоционално здраве на жертвите – като страхови състояния, депресия и посттравматичен стрес.
Според Делчева децата между 14 и 16 години са в особено чувствителна възраст, в която все още нямат достатъчна зрялост и опит, за да осъзнават информираното съгласие за сексуални действия. Повишаването на възрастовата граница ще бъде важна стъпка за по-ефективна превенция и защита на тази уязвима група от злоупотреба.
"Тази промяна е важна и необходима, защото показва, че обществото разпознава по-ясно уязвимостта на децата и се ангажира с тяхната защита“, каза още в становището си омбудсманът.
