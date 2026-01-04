Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стане служебен премиер

© БНТ През изминалата година жалбите, получени в институцията на омбудсмана, показват, че парно, вода и проблеми с банки и телекоми са най-големите тревоги на българите. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на БНТ, като добави, че през последните месеци е предприела тур из малките населени места в страната, за да разяснява въведението на еврото.



Кампанията ѝ бе насочена главно към възрастните хора, които имаха въпроси относно превалутирането на пенсиите им и начините за пресмятане на ресто, когато плащат в български лева, а получават евро.



Разяснителна кампания за еврото сред възрастните



"Основните въпроси, които получавахме, бяха свързани с това как ще се извършва превалутирането на пенсиите. Възрастните хора се притесняваха как да пресмятат ресто, когато плащат в лева, а трябва да получат евро. За да помогнем, раздадохме информационни материали, които съдържат лесно разбираема таблица за изчисления", обясни Делчева.



Тя подчерта, че кампанията е била успешна благодарение на сътрудничеството с експерти от Националния осигурителен институт и Българската народна банка.



През последните месеци Делчева получава сигнали за проблеми със стартовите пакети за еврото, особено в райони без банкови клонове. Търговци съобщават, че не могат да ги закупят и само по банков път, чрез сметка, която включва такси. Омбудсманът настоя за по-голяма гъвкавост от страна на банките и съобщи, че вече има съгласие за решаване на този проблем.



Омбудсманът сподели, че жалбите за парно и вода не спират през годините. Основни оплаквания са свързани с качеството на предоставяните услуги, като случаят с ремонтите в "Топлофикация" в София доведе до сериозен ръст на жалбите. Делчева посочи, че една от препоръките към парламента е да се наложат компенсации за гражданите при лошо качество на водата и да се наложат санкции на ВиК операторите за неизпълнение на инвестиционни планове.



Предложения за промени в съдебното изпълнение



По повод на принудителното съдебно изпълнение на малки задължения, като плащания към телекоми и битови сметки, Делчева обяви, че ще направи усилия за промени в законодателството. Тя счита, че доброволното изпълнение е по-добрият начин и ще настоява за това пред народните представители.



"Банките потвърдиха, че ще вземат мерки още в началото на годината, за да решат проблемите с достъпа до средства в малките населени места", заяви Делчева, добавяйки, че тя ще проследи процеса. Тя спомена и важността на новите изменения в Централния кредитен регистър, които ще влязат в сила през февруари и ще позволят на хората, чиито договори с фирми за бързи кредити са обявени за нищожни, да бъдат извадени от списъка.



Относно политическата ситуация, когато се очакват предсрочни избори, Делчева подчерта, че не би се съгласила да стане служебен премиер, въпреки че е в списъка за номиниране. Тя обясни, че институцията на омбудсмана има важен статут на международно ниво и неговата независимост е от съществено значение за спазването на правата на човека.