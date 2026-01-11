ИЗПРАТИ НОВИНА
Омбудсманът: Няма да приема поста служебен премиер
Автор: ИА Фокус 21:01Коментари (0)218
©
Омбудсманът Велислава Делчева остава на позицията си, че не трябва да бъде включвана в т. нар. "домова книга“ за служебен премиер, защото това компрометира независимостта на институцията и създава риск от конфликт на интереси. Това заяви пред bTV в навечерието на очакваното връчване на първия проучвателен мандат от президента Румен Радев.

Делчева подчерта, че Конституцията и Законът за омбудсмана изискват институцията да бъде независима, а препоръка в същата посока има и от Комитета на ООН, който акредитира националните институции за защита правата на човека.

"Омбудсманът е призван да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата не си е свършила работата. Няма как за няколко месеца да стане държавата, след което отново да се върне и да защитава гражданите от действия или бездействия на държавата“, заяви Делчева.

По думите ѝ включването на омбудсмана и заместник-омбудсмана сред потенциалните кандидати за служебен премиер подронва репутацията на институцията и трябва да отпадне.

Тя коментира и темата за откази на потенциални кандидати за служебен министър-председател, като посочи, че това показва, че сегашният механизъм е пролемен и е нужна промяна в правилата.

"Да, това със сигурност би трябвало да бъде една от следващите стъпки и ще направя всичко възможно това да се случи“, каза Делчева по повод възможни законодателни и конституционни корекции.

По думите ѝ държавата няма да остане без управление, тъй като кабинетът в оставка продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново правителство.

11 дни в еврозоната: сигнали за такси и ограничения при обмяната

След влизането на България в еврозоната Делчева отчете проблеми при част от търговските банки, свързани с такси за броене на монети или изисквания гражданите да са клиенти на съответната банка, за да обменят левове в евро.

Тя заяви, че е изненадана, че именно банките са се провалили в тази ситуация.

"Такси за броене на монети са абсолютно неоснователни. Няма причина. Или такси, защото човекът не е техен клиент – това също е много често срещано“, заяви омбудсманът.

От началото на годината много от търговците сигнализират, че не им достигат евромонетите и са принудени да връщат стотинки

Тя припомни и друг често посочван казус – искане за декларации за произход на средства и попълване на документи "като за нов клиент“, включително при дребни суми, което според нея е недопустимо.

Омбудсманът каза още, че има сигнали за липса на наличности в евро, което според нея също е признак за недостатъчно добро планиране. Въпреки това Делчева отчете, че банките правят опит да нормализират процеса и уточни, че проблемите не са във всички банки, а в отделни клонове и населени места.

Делчева разказа и за кампанията на институцията в малките населени места преди въвеждането на еврото. Най-честите притеснения на възрастните хора били свързани с пресмятането и рестото.

"Използвахме таблички с много прост ориентир – едно евро колко лева е и обратно“, обясни тя и посочи, че плащането с карта, когато е възможно, намалява стреса от пресмятането.

Омбудсманът отчете, че традиционно най-много сигнали към институцията са за ВиК услугите и топлофикация. По думите ѝ през миналата година жалбите за ВиК са били над 700, а за топлофикация – над 500, като проблемите се повтарят: водни режими, лошо качество на услугата и растящи цени.

Делчева постави акцент върху факта, че цените на ВиК услугите растат, но качеството не се подобрява, а загубите по мрежата остават огромни.

"В България няма водна стратегия. Дългосрочно не знаем какво ще правим“, заяви тя и добави, че между 60 и 70% от водата се губи по трасето заради течове.

Тя заяви, че ще настоява за довършване на законодателни промени във ВиК сектора, включително компенсации при лоша услуга и отпадане на "такса водомер“, но подчерта, че проектът е останал между първо и второ четене.

По темата за чистотата в София Делчева коментира, че се действа "на парче“ и няма достатъчно ясна стратегия за управление на отпадъците. Според нея хората вече са твърде дълго в кризата, за да приемат обяснения без конкретен хоризонт "до кога“.

Омбудсманът съобщи и за над 100 сигнала само за седмица във връзка с актуализирания план за управление на парк "Витоша“. Сред основните притеснения, които тя цитира, са липса на екологична оценка, както и опасения за допускане на застрояване на значителна част от парка.

"Очаквам да се отстранят дефектите, да има екологична оценка и още едно обществено обсъждане“, заяви Делчева, като подчерта значението на Витоша и за водните ресурси на София и Перник.


Статистика: