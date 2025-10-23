ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Окончателно прибираме късите ръкави до следващата година
В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4°-5°. В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. Вятърът отново ще придобие южна компонента, в източната половина от страната и ще се усили.
В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества на места. В Източна България през по-голямата част от деня ще остане с юг-югозападен вятър, умерен и силен, но, отначало в Дунавската равнина, по-късно и в останалата част от страната, ще се ориентира от северозапад и ще започне понижение на температури.
Във вторник ще има променлива облачност, сутринта ще вали все още в източните райони, след обяд - главно в планините. Северозападният вятър ще отслабне, ще е предимно умерен; ще се запази и в сряда. В сряда ще е с по-ниски дневни температури, но вероятността за валежи намалява.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тройното убийство в Люляково: Оръжията още се издирват
07:58 / 23.10.2025
Очаква ни топъл четвъртък
08:00 / 23.10.2025
Проф. Светослав Малинов: Дори привържениците на Борисов се питат ...
21:18 / 22.10.2025
Добра промяна на един от пътищата за Гърция
20:37 / 22.10.2025
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по в...
20:32 / 22.10.2025
Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник...
19:09 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS