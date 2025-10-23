Окончателно прибираме късите ръкави до следващата година

© В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен. Минималните температури ще са високи, в повечето места между 9° и 14°, максималните - от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните.



В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4°-5°. В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. Вятърът отново ще придобие южна компонента, в източната половина от страната и ще се усили.



В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества на места. В Източна България през по-голямата част от деня ще остане с юг-югозападен вятър, умерен и силен, но, отначало в Дунавската равнина, по-късно и в останалата част от страната, ще се ориентира от северозапад и ще започне понижение на температури.



Във вторник ще има променлива облачност, сутринта ще вали все още в източните райони, след обяд - главно в планините. Северозападният вятър ще отслабне, ще е предимно умерен; ще се запази и в сряда. В сряда ще е с по-ниски дневни температури, но вероятността за валежи намалява.