Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина

© Със 117 ''за", 82 "против" и 10 "въздържал се" народните представители приеха на второ и окончателно четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС), предаде репортер на ФОКУС.



Промените, внесени от ПГ на "Възраждане", предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.



От ПП-ДБ предложиха ограничените граждани в чужбина да бъдат "компенсирани", като им се даде възможност да гласуват електронно и дистанционно, но предложението бе отхвърлено с 82 гласа "за", 88 "против" и 44 "въздържал се". Депутатите отхвърлиха и предложението дебатите да се излъчват на живо по Българското национално радио (БНР).



Дебати



Дебатите продължиха над 8 часа, като се наложи заместник - председателят на Народното събрание Костадин Ангелов да даде няколко почивки заради липса на кворум. А по време на разискванията лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев близо час чете резултатите от секциите в чужбина на последните парламентарни избори.



"Хората от Турция ще дойдат с автобуси до Хасково и Кърджали да гласуват, но хората от другите страни трябва да платят стотици паунда, за да дойдат да гласуват за един ден или просто няма да гласуват - ще отнемете правото на стотици хиляди българия да гласуват", заяви Асен Василев.



В хода на дебатите отново се образува напрежение. Председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев заяви, че е "нормално е държавата да контролира изборния процес". Също така той поиска българите зад границата "да финансират изборите в България".



"Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си, е добре дошъл да си отиде в консулството", каза Стойнев.



От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи предложението на "Възраждане" като "нарушаване на конституционните права на гражданите".



"С правата на българските граждани не трябва да се подигравате. Вие сте част от мнозинството, което саботира изборите в чужбина", каза Божанов и заяви, че "Възраждане" обслужва "ДПС-Ново Начало" и изпълнява политическа поръчка на ГЕРБ.



В отговор депутатът от "Възраждане" Петър Петров обяви, че от "Продължаваме Промяната - Демократична България" са "обслужвали Делян Пеевски 9 месеца по време на сглобката" и им припомни, че от "Възраждане" са подкрепили всички им предложения в комисия за Изборния кодекс: възможност българите зад граница да гласуват електронно и дистанционно и други.



Христо Гаджев от ГЕРБ каза, че електронно дистанционно гласуване има само в Естония, която е на съвсем друго ниво на дигитализация от всяка друга държава в света:



"Като говорим за Великобритания и гласуването по пощата - такова предложение се е въртяло през годините и не е събирало подкрепа. Във Великобритания има и начин да се делегира вот на друг да гласува вместо вас - това може ли в българска среда да бъде качествено? Най-вероятно не. ГЕРБ в продължение на 10 години е подкрепяло ограничаването на секциите, това е принципна позиция вече 10 години, няма договорки", каза той.



Божанов отговори, че в други държави се дава възможност за дистанционно гласуване за хора извън страната.



"Франция позволява електронно гласуване на френски граждани, които са извън страната, както и в Швейцария", каза Божанов и даде пример, че и в части от САЩ се дава такава възможност на хора, свързани с военните дейности.



Заместник - председателят на ПГ на “ДПС-Ново Начало" Искра Михайлова заяви, че парламентарната им група няма да подкрепи предложението.



“Дискутираме както ни е удобно правото на българските гражданите да гласуват. Нашият призив е да мислим за правата на тези граждани. Българите зад граница са най-големият инвеститор. Нека мислим за сънародниците си в чужбина не само по изборите", каза тя.



Лидерът на групата на АПС Хайри Садъков каза, че има участие на "ДПС-Ново начало" в тези изменения, защото благодарение на тях е бил събран кворум на правна комисия, за да може този законопроект да влезе в пленарната зала.