|Окончателно: Част от данните за случаи на педофилия ще бъдат публични
Промените са внесени от Костадин Костадинов от "Възраждане" и група народни представители. Също така депутатите приеха още публичният достъп до Националния регистър за случаите на педофилия да е безплатен.
Националният регистър предоставя публичен достъп до информацията в частта три имена на извършителя, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и размер на наложеното наказание, предвиждат измененията.
По отношение на чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления, публичният достъп включва и информация за държавата по произход.
