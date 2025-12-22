ИЗПРАТИ НОВИНА
Окончателно: 16 години затвор за Стоил, убил баща си
Автор: Ивет Калчишкова 22:14 / 22.12.2025
© Plovdiv24.bg
Стоил Терзиев влиза в затвора за 16 години за убийството на баща си, информира Plovdiv24.bg.

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата на Стоил Терзиев за убийството на баща му Антон Т. в село Неделево.

Терзиев ще изтърпи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 16 години. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С решението си от 11 ноември 2025 г. тричленен състав на ВКС оставя в сила постановената присъда от Апелативен съд – Пловдив, с която е потвърдена и първоначалната присъда на Окръжен съд – Пловдив.

Стоил Терзиев е признат за виновен за това, че на 17 март 2022 г. умишлено е убил баща си, като деянието е извършено с особена жестокост, по особено мъчителен за жертвата начин и при условията на опасен рецидив.

Съдът приема, че конфликтът е започнал, след като бащата поискал да излезе от къщата. Подсъдимият първи го блъснал в гърдите, след което последвал ожесточен побой вътре и извън дома, завършил със смъртта на Антон Т.

Защитата на Терзиев е поискала делото да бъде върнато за ново разглеждане, като е твърдяла, че убийството е извършено в състояние на силно раздразнение. Върховните съдии обаче категорично отхвърлят тази теза и приемат, че няма данни за т.нар. "физиологичен афект“.

Според ВКС законът е приложен правилно, а аргументите на защитата са неоснователни.

Съдът подчертава, че установените по-късно проблеми с психическото здраве на подсъдимия не променят изводите за състоянието му към момента на извършване на престъплението.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

