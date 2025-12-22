ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окончателно: 16 години затвор за Стоил, убил баща си
Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата на Стоил Терзиев за убийството на баща му Антон Т. в село Неделево.
Терзиев ще изтърпи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 16 години. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
С решението си от 11 ноември 2025 г. тричленен състав на ВКС оставя в сила постановената присъда от Апелативен съд – Пловдив, с която е потвърдена и първоначалната присъда на Окръжен съд – Пловдив.
Стоил Терзиев е признат за виновен за това, че на 17 март 2022 г. умишлено е убил баща си, като деянието е извършено с особена жестокост, по особено мъчителен за жертвата начин и при условията на опасен рецидив.
Съдът приема, че конфликтът е започнал, след като бащата поискал да излезе от къщата. Подсъдимият първи го блъснал в гърдите, след което последвал ожесточен побой вътре и извън дома, завършил със смъртта на Антон Т.
Защитата на Терзиев е поискала делото да бъде върнато за ново разглеждане, като е твърдяла, че убийството е извършено в състояние на силно раздразнение. Върховните съдии обаче категорично отхвърлят тази теза и приемат, че няма данни за т.нар. "физиологичен афект“.
Според ВКС законът е приложен правилно, а аргументите на защитата са неоснователни.
Съдът подчертава, че установените по-късно проблеми с психическото здраве на подсъдимия не променят изводите за състоянието му към момента на извършване на престъплението.
