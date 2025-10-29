ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромен ръст на продажбите на автомобили втора ръка
Паралелно с това се наблюдава и засилен интерес към автомобилите втора употреба.
Огнян Георгиев от Дупница споделя, че от няколко месеца търси подходящ автомобил за семейството си. Въпреки че планирал да направи покупката в началото на следващата година, той решил да ускори решението си заради непрекъснатото поскъпване на колите:
"Взех си кола преди около една седмица, даже я регистрирах. Това, което наблюдавах в КАТ, е огромен ръст на продажбите на автомобили втора ръка, може би поради навлизането на еврото. Септември и октомври са бум на регистрациите на автомобили в КАТ – Дупница“, казва пред БНТ Георгиев.
Тенденцията се потвърждава и от търговците на употребявани автомобили.
"През лятото забелязвам повишение от 10 до 20% в продажбите на коли втора употреба“, коментира Диего Чалев, собственик на автокъща в Дупница.
По думите му най-търсени са автомобилите на възраст около 10 години, с нискък разход на гориво, като клиентите най-често търсят модели на стойност между 10 000 и 15 000 лева.
Силен ръст се отчита и при продажбите на нови автомобили.
"До месец септември в България имаме продадени малко над 40 000 автомобила, което е изключително постижение. Надявам се до края на годината да подобрим цифрата 50 000, което ще е връх в продажбите на нови автомобили“, заявява Васил Новоселски, търговец на нови превозни средства.
Клиентите, които избират нов автомобил, са склонни да платят по-висока цена, за да получат повече екстри и комфорт. Освен това все по-голям процент от купувачите се ориентират към електрически и хибридни модели, което показва устойчива тенденция към по-екологичен транспорт.
