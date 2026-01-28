ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават броя на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства
Комисията не прие предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Предложението беше отхвърлено с 8 гласа "против", само 6 "за" и 3 "въздържал се".
Aнонимен
на 28.01.2026 г.
0
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
20:45 / 28.01.2026
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в ...
20:41 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
21:00 / 28.01.2026
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
