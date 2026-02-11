ЗАРЕЖДАНЕ...
|Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната група
За председател бе избрана доц. Наталия Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев.
Това съобщиха официално от левицата.
Още новини от Национални новини:
Нови критерии за получаване на помощи за тока
10:14 / 11.02.2026
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова...
09:42 / 11.02.2026
Промени в парламентарната група на БСП
09:49 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ п...
09:23 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:25 / 11.02.2026
Икономист: България е сред държавите, които най-често изкривяват ...
08:51 / 11.02.2026
