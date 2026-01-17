ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Очаква се вълна на разпространяване на фалшиво евро
Това посочи главният експерт в програма "Сигурност" към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.
Той обаче подчерта в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че не може да се говори за някакъв пик по този въпрос. "Статистиката от началото на годината сочи, че на 1 милион банкноти има между 16-18 фалшиви. Това на практика е много малко", обясни още експертът.
Данните показват още, че 75% от фалшивите банкноти са от 50 и 20 евро, подчерта той.
Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов каза, че няма изненади в това отношение, а МВР трябва да вземе превантивни мерки – засилена агентурна оперативна работа сред криминалния контингент. Той допълни, че има много служби, които се занимават със защита на паричната и финансово-кредитна система на България – ДАНС, Агенция "Митници", МВР с икономическа полиция, НАП.
Иванов каза, че се разпространяват пари, които са филмови реквизити, като има разлика между това да се използват такива банкноти и фалшиви парични знаци.
"Ако разпространявате неистински парични знаци, престъплението е тежко. Ако се опитате да пробутате хартии с образ на евро и на него да пише "реквизит", става дума за измама, където наказанията са доста по-малки",обясни още експертът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1791
|предишна страница [ 1/299 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
12:00 / 17.01.2026
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но д...
13:09 / 17.01.2026
Божидар Божанов предупреди: Предстои нов договор с "Майкрософт" з...
12:00 / 17.01.2026
Ваня Григорова: Президентът не трябва да е пуделче, което само се...
10:32 / 17.01.2026
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, ...
11:31 / 17.01.2026
Грипната вълна се разраства, новият щам води до необичайно бързи ...
11:51 / 17.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS