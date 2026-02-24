Очаква се президентът да реши дали ще освободи главния секретар на МВР

© Очаква се Илияна Йотова да вземе решение дали да освободи от длъжност Мирослав Рашков.



Предложението дойде от служебния министър Емил Дечев вчера. По думите му първият аргумент е лошата организация и бавната реакция по предотвратяването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик.



Вторият аргумент е начинът, по който ръководената от главния секретар полиция - реагира на "провокациите на екстремисти, създадени по време на протестите на 26 ноември 2025 година".



Третият аргумент по думите на Дечев е изчезването на висшето професионално ръководство след появата на новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа "Петрохан“.