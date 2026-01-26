Очаква се президентът Йотова да започне процедурата по избор на служебен кабинет

© Очаква се през тази седмица президентът Илияна Йотова да започване процедура по избор на служебен премиер и кабинет, както и да определи дата за предсрочните избори.



От президентската институция обаче все още не са уточнили кога ще започне тази процедура.



Според последните промени в Конституцията за поста служебен премиер може да се избира само от 10-те лица в "домовата книга".



Йотова е държавен глава от петък – 23 януари, когато Конституционният съд реши, че правомощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно по негово желание.