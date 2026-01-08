ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очаква ни много студена сутрин
Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне и в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°. През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи - от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици.
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
