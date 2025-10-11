ИЗПРАТИ НОВИНА
Обучиха доброволци за лектори в училища на тема сексуално и репродуктивно здраве
Автор: Илиана Пенова 17:32
©
Над 60 млади доброволци от Българския младежки Червен кръст взеха участие в специализирано обучение на тема "Репродуктивно здраве в училище", организирано от фондация "Искам бебе" в партньорство с БЧК - Столична организация.

Обучението е финансирано от Програма Европа на Столична община и беше официално открито от Радина Велчева, основател на фондация "Искам бебе", която разказа за мисията на организацията и вдъхнови участниците със своя личен път в каузата за повече български деца.

Академик Христо Григоров, д-р х. к., председател на Българския Червен кръст, поздрави лично младежите и подчерта значението на здравната просвета сред учениците и ролята на техните връстници като най-естествени и достъпни носители на знание.

В края на събитието г-жа Петранка Недялкова, директор на столичната организация на БЧК, благодари на участниците за ангажираността и подчерта важността на продължаването на образователната дейност в училищна среда.

Всички участници получиха сертификати за преминато обучение и ще се включат в предстоящата образователна кампания в училища в София, прилагайки утвърдения метод "връстници обучават връстници". Инициативата цели млади хора да предават знания и умения на свои връстници по теми, често пренебрегвани в стандартното образование, но от ключово значение за личното и обществено здраве.







