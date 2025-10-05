ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34Коментари (0)494
©
Парламентът обсъжда промени в Кодекса на труда, които дават ново право на работниците – платен годишен отпуск за профилактични прегледи. Промените са внесени от депутати на ПП-ДБ.

Според предложенията, всеки работник ще може да ползва до 4 часа платен отпуск веднъж годишно за преминаване на профилактичен медицински преглед. Плащането за този отпуск ще се поема изцяло от работодателя.

Освен това, Националната здравноинформационна система ще изпраща автоматично покани до гражданите за профилактични прегледи. Ако получаването на електронна покана не е възможно, тя ще бъде изпращана по писмо чрез НЗОК. Лекарите ще могат да променят или допълват направленията по своя преценка.

Тази мярка цели да улесни достъпа на работещите до профилактична медицинска грижа и да насърчи ранното откриване на заболявания.

Предложението е част от законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда и все още е в процес на разглеждане в Народното събрание. За да влезе в сила, законопроектът трябва да премине парламентарен контрол и гласуване.

Ако предложението бъде прието, работниците ще имат ясно регламентирано право на до 4 часа платен отпуск за профилактичен преглед, а работодателите ще бъдат задължени да го осигурят.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Българка от флотилията в Газа: Основната цел на мисията ни е поли...
15:08 / 05.10.2025
Вижте как автомобилът се блъска в публиката на състезанието във В...
15:11 / 05.10.2025
Производител: Български ябълки няма! Във Франция дават 15 евро на...
14:14 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загин...
14:45 / 05.10.2025
Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, ...
13:45 / 05.10.2025
Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
13:38 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Борба за почистването на Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: