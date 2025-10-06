ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общопрактикуващите лекари искат увеличение на потребителската такса
Тяхното искане е таксата да достигне до 3,90 лв. и 1.95 лв. за пенсионерите до края на декември 2025 г.
Освен това от 1 януари 2025 г. общопрактикуващите лекари искат потребителската сума да се съобрази с минималната работна заплата и да бъде около 0,5% от нея.
Становището е изпратено да Министерски съвет, като от сдружението очакват решение до края на месец октомври.
