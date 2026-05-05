От 7-и до 18-и май в Пловдив ще се проведе поредната мащабна акция по обработка на тревните площи срещу акари, стига метеорологичните условия да бъдат благоприятни. Специализираните екипи на ОП "Дезинфекционна станция“ започват дезакаризацията по предварително изготвен график, обхващащ всички райони на града, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на кметската администрация.

Според плана масовите обработки ще стартират на 7-и и 8-и май в районите "Централен“ и "Тракия“. На 11-и и 12-и май акцията продължава в "Централен“, като на втория ден ще се включи и район "Северен“. На 13-и и 14-и май екипите ще работят в "Северен“ и "Южен“, а на 15-и май пръскането ще бъде изцяло в район "Южен“.

Графикът предвижда на 18-и май екипите да преминат през "Южен“ и "Източен“, а на следващия ден да завършат в район "Източен“. Периодът от 20-и до 22-ри май е отделен за територията на район "Западен“, докато на 26-и и 27-и май ще се извърши повторна обработка в "Тракия“. Финалът на кампанията е на 28-и и 29-и май, когато ще се дезинфекцират обособените площадки за свободно разхождане на кучета.

Обработките ще се извършват в два часови диапазона: от 7:30 ч. до 15:00 ч. и през нощта – от 21:00 ч. до 4:30 ч.. Екипите ще използват одобрени от Министерството на здравеопазването биоциди в стриктно спазени дози. При дъжд или силен вятър пръскането ще бъде отложено за следващия работен ден с подходящо време.