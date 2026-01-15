ИЗПРАТИ НОВИНА
Обраха възрастно семейство, след като обменили 50 хиляди лева в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:33Коментари (0)843
© bTV
Двойка възрастни хора от кюстендилското село Лозно бяха ограбени само час след като обмениха 50 хиляди лева в евро в клон на банка.

Нападателите им отнели чантата, в която възрастните хора прибрали евробанкнотите.

Елена и съпругът и обменили спестяванията си в евро, сложили парите в чанта и си тръгнали пеш към село Лозно - на 2 км. от Кюстендил. Отбили се да пазаруват в голям хранителен магазин.

"Влезнахме вътре, пазарувахме си, купихме си ябълки една чанта що се вика, една кофа напълни мъжа ми, после кромид си вземах, една връзка и мандаринки едно кило и си тръгнахме", сподели пред bTV Елена Никова. 

Жената изостанала малко по-назад от съпруга й, когато е нападната от непознат.

"Мажо ми, он се по-бързо ходи от мене, аз като съм що се вика инвалидна. Какво си одех по тротоаро и току слезнах на пъто. Слезнах на пъто и като за влакно, некой ми грабна чантата, я паднах, е тука съм се убила на пръстите и тука ме боли къде съм паднала", каза Елена. 

След това извършителят заплашил, че ще взриви граната. Вторият участник в грабежа излязъл от затвора преди месеци. Бил осъждан за убийство

Възрастната жена още е в шок и не си спомня мъжа, който я ограбил.

"От къде дойде човекът, който ви нападна, видяхте ли?/ Не, не съм го видела, ама отдолу по тая пряка веднага, сви надолу. Видех го дека оттърча надоле, грабна ми чантата и дим да го нема!/Каза ли ви нещо?/ Нищо, нищо, нито продумал, ни нищо! И аз почнах да викам: Лелееее, откраднаха ми парите, откраднаха ми парите", споделя още Елена. 

Васил не видял нападението над жена си и обяснява, че не за първи път носили големи суми у себе си.

"Не ни е било страх, защото никога не ни се е случвало! Ние и друг път сме зимали, наши пари си взимаме пусто чудо! Как да го кажа, не сме го откраднали, за да гледаме някой, че ни следи", каза Васил Ников. 

Днес и двамата съжаляват, че не си тръгнали с такси от банката и се надяват полицията да успее да открие и да им върне откраднатата сума.


